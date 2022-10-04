Минфин привлек от размещения облигаций только 44,5 миллиона: ставки неизменны

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже военных облигаций 4 октября привлекло в госбюджет только 44,5 млн. грн., не изменив ставки.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Так, Минфин разместил гривневые облигации под 12% с погашением 5 апреля 2023 года – привлекли лишь 16,6 млн грн.

От размещения ценных бумаг со ставкой 14% и погашением 27 сентября 2023 года – 14,52 млн грн.

А от размещения ОВГЗ под 16% с погашением 13 марта 2024 года – 13,4 млн грн.

При этом Минфин не разместил валютных облигаций в долларах или евро.

Напомним:

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НБУ с июня призывает Минфин повысить ставки по облигациям, чтобы снизить зависимость правительства от эмиссионного финансирования. Вероятно, поскольку эти призывы были проигнорированы, НБУ решил продавать ОВГЗ с высокой доходностью самостоятельно.

На аукционе по размещению военных облигаций 27 сентября Минфин привлек 575 млн грн: гривневые ставки неизменны.

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Экономическая правда