Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 575 мільйонів: гривневі ставки незмінн
Вівторок, 27 вересня 2022, 18:36
На аукціоні з розміщення військових облігацій 27 вересня Мінфін залучив 575 млн грн: гривневі ставки незмінні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.
Так, від розміщення облігацій під 12% на 6 місяців залучили 95 млн грн.
Від розміщення річних цінних паперів під 14% - лише 1,3 млн грн.
А від продажу 1,5-річних ОВДП під 16% - 303 млн грн.
Крім цього, від розміщення валютних ОВДП під 4,50% (тиждень тому ставка була 4%) на 1 рік (у доларах США) залучили 4,8 млн дол.
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На аукціоні з розміщення військових облігацій Мінфін 20 вересня залучив 717,88 млн грн.
Економічна правда