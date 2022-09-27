Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 575 мільйонів: гривневі ставки незмінн

На аукціоні з розміщення військових облігацій 27 вересня Мінфін залучив 575 млн грн: гривневі ставки незмінні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

Так, від розміщення облігацій під 12% на 6 місяців залучили 95 млн грн.

Від розміщення річних цінних паперів під 14% - лише 1,3 млн грн.

А від продажу 1,5-річних ОВДП під 16% - 303 млн грн.

Крім цього, від розміщення валютних ОВДП під 4,50% (тиждень тому ставка була 4%) на 1 рік (у доларах США) залучили 4,8 млн дол.

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На аукціоні з розміщення військових облігацій Мінфін 20 вересня залучив 717,88 млн грн.

Економічна правда