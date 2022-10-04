В Украине засеяли озимыми культурами четверть запланированных площадей

Украинские агропроизводители на 3 октября засеяли основные озимые зерновые культуры на площади 1,2 миллиона гектаров – 26% от прогноза в 4,56 миллиона гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

За прошедшую неделю с 27 сентября по 4 октября засеяно 517 тыс. га

Пшеницей засеяно 27% от запланированных площадей, или 1,1 млн га, ячменем – 96 тыс. га, рожью – 35 тыс. га.

В ведомстве добавили, что наиболее интенсивно сев озимых зерновых осуществляется в Тернопольской области, где засеяно 32 тыс. га, или 41% от прогноза.

Кроме того, в Украине полностью завершен посев озимого рапса, площадь посевов под этой культурой достигла 989 ​​тыс. га, при этом за последнюю неделю засеяно 28 тыс. га.

Также в Минагро отметили, что на 4 октября в Украине суммарно засеяно озимыми 2,19 млн га, или 24,7% от прошлогоднего показателя.

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В 2021 году Украина выделила под озимые культуры 8,87 млн ​​га, в том числе под пшеницу 6,66 млн га, ячмень – 1,02 млн га, рожь – 160,6 тыс. га, рапс – 1,03 млн га.

Напоминаем:

В сентябре из украинских морских портов вышли более 3,7 млн. тонн продовольствия, что в 2,2 раза превышает результаты первого месяца работы "зернового коридора".

Экономическая правда