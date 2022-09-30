"Зерновой коридор": в сентябре Украина удвоила экспорт агропродукции морем

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В сентябре из украинских морских портов вышли более 3,7 млн тонн продовольствия, что в 2,2 раза превышает результаты первого месяца работы "зернового коридора".

Об этом говорится в статье ЭП.

Так, за два месяца работы коридора, запущенного 1 августа, из деблокированных портов вышли 238 судов с 5,5 млн тонн агропродукции. Из них 3,7 млн тонн приходится на сентябрь. Для сравнения, такой показатель выше, чем агроэкспорт всеми видами транспорта в июле.

Сейчас море обеспечивает вывоз более половины украинской агропродукции за границу. Хотя окончательные данные по экспорту агропродукции всеми видами транспорта пока не обнародованы, если экспорт по суше и речпортами останется на августовском уровне, то за сентябрь аграрии выйдут на довоенную цифру в 6 млн тонн экспорта.

Почти половина из проэкспортированных 5,7 млн тонн приходится на кукурузу, еще треть - на пшеницу. На третьей строчке расположилось подсолнечное масло.

Треть всего вывезенного из портов продовольствия отправилась в страны Африки и Ближнего Востока, в частности, в Египет, Йемен, Судан и Ливан. В Минагрополитики отметили, что треть экспорта пшеницы идет именно в африканские страны.

Половина общего экспорта продовольствия приходится на ЕС - в страны региона отправили почти 2,5 млн тонн продукции. В частности, торговыми партнерами Украины были Бельгия, Болгария, Франция и Германия.

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Больше о результатах двух месяцев зерновой сделки читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу