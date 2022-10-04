Экспорт в сентябре впервые с февраля превысил 9 миллионов тонн
Вторник, 4 октября 2022, 12:17 -
В сентябре Украина впервые с 24 февраля проэкспортировала более 9,6 млн тонн грузов, стоимость экспорта превысила 4 млрд долларов.
Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.
Экспорт в денежном выражении составил 4,144 млрд долл, что на 23% больше, чем результат августа. При этом объем экспорта достиг 9,66 млн тонн - это на 32% больше, чем в августе.
Утка подчеркнул, что объемы экспорта показывают быструю восходящую динамику: в июле они составляли 5,79 млн тонн, в августе - 7,29 млн тонн, в сентябре - 9,6 млн тонн.
Отрицательное сальдо в торговле товарами сократилось втрое до 354 млн долларов в сентябре против 1,53 млрд долларов в августе.