"Зерновий коридор": у вересні Україна подвоїла експорт агропродукції морем

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У вересні з українських морських портів вийшли понад 3,7 млн тонн продовольства, що у 2,2 раза перевищує результати першого місяця роботи "зернового коридору".

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, за два місяці роботи коридору, запущеного 1 серпня, з деблокованих портів вийшли 238 суден з 5,5 млн тонн агропродукції. З них 3,7 млн тонн припадає на вересень. Для порівняння, такий показник вищий, ніж агроекспорт усіма видами транспорту в липні.

Наразі море забезпечує вивезення понад половини української агропродукції за кордон. Хоча остаточних даних щодо експорту агропродукції усіма видами транспорту наразі не оприлюднено, якщо експорт суходолом та річпортами залишиться на серпневому рівні, то за вересень аграрії вийдуть на довоєнну цифру у 6 млн тонн експорту.

Майже половина з проекпортованих 5,7 млн тонн припадає на кукурудзу, ще третина – на пшеницю. На третій сходинці розташувалася соняшникова олія.

Третина усього вивезеного з портів продовольства рушила до країн Африки та Близького Сходу, зокрема, до Єгипту, Ємену, Судану та Лівану. У Мінагрополітики зауважили, що третина експорту пшениці йде саме в африканські країни.

Половина загального експорту продовольства припадає на ЄС – до країн регіону відправили майже 2,5 млн тонн продукції. Зокрема, торговельними партнерами України були Бельгія, Болгарія, Франція та Німеччина.

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Більше про результати двох місяців зернової угоди читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу