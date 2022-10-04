ПриватБанк возобновил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

Государственный ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"С начала войны сервис был недоступен из соображений безопасности – государственные реестры определенное время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.

Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах пушным сообщением и уплатить штраф в один клик с помощью любой карты ПриватБанка", - говорится в сообщении финучреждения.

Напомним:

С 22 сентября возобновил работу электронный реестр по поиску штрафов с камер фотофиксации – за первые сутки двадцать тысяч водителей заплатили штрафы.

Так, Штрафы UA с 24 февраля обработали 1,2 млн штрафов – и лишь 50% по состоянию на 20 сентября были оплачены водителями.

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Экономическая правда