Е-реєстр знову працює: скільки штрафів з початку війни сплатили водії – дані Штрафи UA

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З 22 вересня відновив роботу електронний реєстр з пошуку штрафів із камер фотофіксації - за першу добу двадцять тисяч водіїв сплатили штрафи.

Про це повідомив сервіс перевірки штрафів для водіїв Штрафи UA у коментарі ЕП.

Засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров пояснив, що з 24 лютого реєстри було закрито у цілях безпеки - дані з реєстру щодо штрафів із камер фотофіксації, за його словами, "особливо чутливі - це і дані щодо авто, і щодо камер".

При цьому, про нові зафіксовані порушення перевищення швидкості (саме такий вид фіксують камери) можна було дізнатися, лише отримавши паперове сповіщення або так званий "лист щастя", який надсилається замовним листом на адресу прописки власника авто.

"Звісно, у військовий час отримати постанову поштою не всі мають змогу. А, наприклад, в окупованих містах або там, де йдуть активні бойові дії, це неможливо.

Для багатьох це стало реальною проблемою, особливо для підприємств. Наприклад, є такі підприємства, що отримували по сто п'ятдесят нових штрафів на тиждень по всьому автопарку. Є фізичні особи, які отримали по сімнадцять штрафів з травня місяця по вересень", - розповів ЕП Дмитров.

Так, Штрафи UA з 24 лютого опрацювали 1,2 млн штрафів - і лише 50% станом на 20 вересня були сплачені водіями.

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За словами Дмитрова, з відкриттям реєстрів усі штрафи з камер знову підтягуються автоматично.

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Економічна правда