Верховный суд США отказался рассматривать дело между Украиной и "Татнефтью" на $173 миллиона

Верховный суд США отказался рассматривать иск украинского правительства по делу о потере Россией контроля над Кременчугским НПЗ и выплате "Татнефти" 173 млн долл по решению арбитража.

Об этом сообщает Reuters.

Судьи отклонили апелляцию Украины на решение американского суда низшей инстанции о подтверждении решения арбитража.

В декабре 2007 года после потери оперативного и корпоративного контроля над "Укртатнафтой" в результате рейдерского захвата, компания "Татнефть" инициировала разбирательство в Международном коммерческом арбитраже в Париже против Украины. 29 июля 2014 года арбитраж вынес решение в пользу российской компании. Украина пыталась отменить это решение в иностранных судах.

Суммарные претензии "Татнефти" составляли 2,4 млрд долларов. В итоговом решении МКА снизил размер компенсации до 112 млн долларов плюс проценты, то есть 173 млн долл.

С 2017 года "Татнефть" через федеральный суд США в Вашингтоне пытается взыскать с Украины эту сумму согласно решению арбитража. Украина заявила, что этот вопрос не должен рассматриваться в американском суде, ведь "Татнефть" не доказала, что имеет какие-либо активы в США, а затем нет оснований для рассмотрения этого вопроса в США.

Окружной судья США Колин Коллар-Котелли вынес решение в пользу "Татнефти" в 2020 году, а Апелляционный суд США в округе Колумбия в 2021 году подтвердил выполнение этого решения. Сторона Украины обратилась в Верховный Суд США с просьбой рассмотреть это дело после февральского вторжения России, аргументируя это тем, что правовая борьба должна вестись в украинских судах.

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Адвокаты Украины, обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть апелляцию, учитывая связи "Татнефти" с российским правительством и длительную войну РФ. "Татнефть", утверждает Украина, использовала это дело для нападения на "третьих лиц, которые являются неотъемлемой частью национальной безопасности Украины" накануне полномасштабного вторжения.

Министерство юстиции США не вмешивалось в это дело, однако выразило обеспокоенность, что украинские документы, переданные "Татнефти", могли быть переданы российскому правительству.

Напоминаем:

В 2018 году суд в Англии отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".