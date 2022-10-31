Объем неработающих кредитов в сентябре вырос на 30 миллиардов – НБУ

По состоянию на 1 октября доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составляла 33,6% по сравнению с 30,8% на 1 сентября.

Об этом сообщили в НБУ.

По данным регулятора, объем неработающих кредитов в сентябре вырос на 30,4 млрд грн, в третьем квартале - на 59,6 млрд грн. За июль - сентябрь доля неработающих кредитов в портфеле увеличилась на 3,9 п. п.

"Последствия российской агрессии - потеря доходов, разрушение активов и залогового имущества, ухудшение платежеспособности заемщиков - негативно влияют на качество кредитного портфеля, приводят к росту потерь от кредитного риска и обусловливают дальнейший рост доли NPL.

Поскольку банкам разрешено проводить гибкие реструктуризации для поддержки должников, уровень NPL не будет расти так быстро, как могло бы быть при других условиях. Такие реструктуризации позволят ряду должников пережить трудные времена и вернуться к своевременному обслуживанию кредитов", - пояснили в НБУ.

Там добавили, что существенные потери от ухудшения качества кредитов будут снижать капитал банков.

Так, Национальный банк оценивает как минимум в более 20% потенциальные потери стоимости кредитного портфеля.

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"Повышенные кредитные риски отражены в резервах банков. Национальный банк вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала", - резюмировали в регуляторе.

Напомним:

По состоянию на 1 сентября 2022 года доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 30,8% по сравнению с 30% на 1 августа.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа составила 30,0% по сравнению с 29,7% на 1 июля.

В июле объем неработающих кредитов вырос на 24,2 млрд грн.

Экономическая правда