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Объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 миллиардов – НБУ

Пятница, 30 сентября 2022, 15:40 - Алексей Павлыш

По состоянию на 1 сентября 2022 года доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 30,8% по сравнению с 30% на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 млрд. грн.

Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа составила 30,0% по сравнению с 29,7% на 1 июля.

В июле объем неработающих кредитов вырос на 24,2 млрд грн.

Экономическая правда

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