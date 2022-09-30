Объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 миллиардов – НБУ
Пятница, 30 сентября 2022, 15:40 -
По состоянию на 1 сентября 2022 года доля неработающих кредитов в банковском секторе составила 30,8% по сравнению с 30% на 1 августа.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом объем неработающих кредитов в августе вырос на 5 млрд. грн.
Напомним:
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа составила 30,0% по сравнению с 29,7% на 1 июля.
В июле объем неработающих кредитов вырос на 24,2 млрд грн.
Экономическая правда
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