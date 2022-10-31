В Киеве из-за повреждений электросети возможны перебои мобильной связи – Минцифры

В Киеве в результате российских обстрелов в понедельник, 31 октября без электричества остались 450 базовых станций мобильных операторов.

Об этом сообщил директор департамента мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Станислав Прибитько в Instagram.

"Это означает, что в течение дня будут перебои с мобильной связью. В некоторых районах города его почти не будет", – написал чиновник.

Он добавил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных электростанций.

Напоминаем:

После массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры в понедельник с утра в отдельных регионах операторы распределительных сетей (облэнерго) ввели локальные ограничения потребителей в пределах областей.

Ракеты и дроны, выпущенные россиянами в понедельник по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых – энергетические.