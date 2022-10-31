ПриватБанк возобновил работу в деоккупированном Изюме

фото: приватбанк

Государственный ПриватБанк 21 октября возобновил работу в недавно освобожденном Изюме.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Уже в ближайшее время можно ожидать возобновления работы еще нескольких отделений на территориях, где ситуация будет отвечать всем необходимым нормам безопасности сотрудников и клиентов", - заявили в банке.

В целом ПриватБанк возобновил полноценную работу около 30 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных и северных регионов Украины.

Подробную информацию как работает ПриватБанк в условиях военного положения и карту работающих АТМ (банкоматов) можно узнать по ссылке - https://privatbank.ua/help.

Напомним:

Государственный Приватбанк возобновил сеть банковского обслуживания в деоккупированном Лимане Донецкой области.

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Экономическая правда