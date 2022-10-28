Приватбанк возобновил работу в освобожденном Лимане Донецкой области

Государственный ПриватБанк возобновляет сеть банковского обслуживания в деоккупированном Лимане Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

С четверга, 27 октября, возобновили работу отделения и банкомат в городе Лиман по адресу ул. Привокзальная, 36

Отделение работает несмотря на перебои с интернетом и отключение электроэнергии по вторникам и четвергам с 10-00 до 16-00.

"Все клиенты могут получить не только банковское обслуживание и общение, но и при необходимости подзарядить свой телефон", - говорится в сообщении.

В Приватбанке отметили, что Лиман стал первым уволенным городом Донбасса, где стало возможно возобновить работу обслуживания клиентов.

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