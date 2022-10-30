Центробанк Китая усилит поддержку реальной экономики
Центробанк Китая усилит кредитную поддержку "реального" сектора экономики для сохранения стабильности юаня.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы будем поддерживать достаточно достаточную ликвидность, усиливать кредитную поддержку реальной экономики", — цитирует губернатор И Ган заявление центрального банка во время заседания парламента в пятницу.
Экономика Китая восстановилась быстрее, чем ожидалось, в третьем квартале, но более мощное восстановление в долгосрочной перспективе будет препятствовать устойчивым ограничениям, связанным с COVID-19, значительным падением рынка недвижимости и рисками глобальной рецессии.
По словам губернатора, центральный банк будет поддерживать стабильность юаня, повышая его гибкость.
Соответственно, центробанк Китая предоставит 200 млрд юаней (27,6 млрд долларов) в виде специальных займов, чтобы обеспечить реализацию заблокированных жилищных проектов.
По словам И, Китай будет должным образом решать финансовые риски в секторе недвижимости и направлять финансовые учреждения на удовлетворение спроса застройщиков на финансирование.
И также подтвердил, что Китай и в дальнейшем будет усиливать финансовый надзор и разумно сдерживать финансовые риски.
По его словам, между 2017 и 2021 годами Китай избавился от бездействующих активов в банковском секторе на сумму более 12 триллионов юаней.
Напомним:
Китай за последние несколько недель заказал более половины меди со складов Лондонской биржи металлов (LME), значительная часть которой была российского происхождения.
Правительство Германии одобрило в среду инвестиции китайской компании Cosco в 24,9% акций одного из трех терминалов логистической фирмы HHLA в крупнейшем порту Германии в Гамбурге.