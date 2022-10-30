Центробанк Китая усилит поддержку реальной экономики

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Центробанк Китая усилит кредитную поддержку "реального" сектора экономики для сохранения стабильности юаня.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем поддерживать достаточно достаточную ликвидность, усиливать кредитную поддержку реальной экономики", — цитирует губернатор И Ган заявление центрального банка во время заседания парламента в пятницу.

Экономика Китая восстановилась быстрее, чем ожидалось, в третьем квартале, но более мощное восстановление в долгосрочной перспективе будет препятствовать устойчивым ограничениям, связанным с COVID-19, значительным падением рынка недвижимости и рисками глобальной рецессии.

По словам губернатора, центральный банк будет поддерживать стабильность юаня, повышая его гибкость.

Соответственно, центробанк Китая предоставит 200 млрд юаней (27,6 млрд долларов) в виде специальных займов, чтобы обеспечить реализацию заблокированных жилищных проектов.

По словам И, Китай будет должным образом решать финансовые риски в секторе недвижимости и направлять финансовые учреждения на удовлетворение спроса застройщиков на финансирование.

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И также подтвердил, что Китай и в дальнейшем будет усиливать финансовый надзор и разумно сдерживать финансовые риски.

По его словам, между 2017 и 2021 годами Китай избавился от бездействующих активов в банковском секторе на сумму более 12 триллионов юаней.

Напомним:

Китай за последние несколько недель заказал более половины меди со складов Лондонской биржи металлов (LME), значительная часть которой была российского происхождения.

Правительство Германии одобрило в среду инвестиции китайской компании Cosco в 24,9% акций одного из трех терминалов логистической фирмы HHLA в крупнейшем порту Германии в Гамбурге.