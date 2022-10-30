Китай скуповує російську мідь на Лондонській біржі металів перед ймовірними обмеженнями 

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Китай за останні кілька тижнів замовив більше половини міді зі складів Лондонської біржі металів (LME), значна частина якої була російського походження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Світ металів тижнями охопила дискусія про те, як поводитися з російською продукцією. Кілька західних виробників активно виступали за обмеження російських поставок, а група європейських споживачів алюмінію зайняла позицію проти будь-яких заборон.

Однак, за останні три тижні трейдери запросили понад 70 тис тонн міді зі складів LME переважно для споживачів у Китаї. Один з трейдерів прямо сказав, що їхнім китайським клієнтам байдуже, чи мідь, яку вони купують, російського походження.

Раніше LME опублікувала дані, згідно з якими 80% міді в її складській мережі за останні місяці були російського походження.

Зростання замовлень на мідь, спричинена занепокоєнням, що заборона поставок з РФ може посилити гострий дефіцит, який спостерігається на деяких ринках металів. Відтак, німецькі та італійські бізнес-асоціації вказали, що заборона або будь-які введені урядом санкції чи мита є загрозою для європейської алюмінієвої промисловості.

Інші покупці міді в Європі знову заявили про своє бажання уникати закупівель у Росії: "Ми збираємося виконати всі наші зобов’язання щодо поставок металу в наступному календарному році й надалі без російських катодів", — сказав в інтерв’ю головний виконавчий директор Aurubis AG Роланд Харінгс.

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Нагадаємо:

У вересні Китай імпортував рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) та сталеливарного вугілля.

Лондонська біржа металів (LME) обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.