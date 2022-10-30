Государство бесплатно будет раздавать дрова для населения в регионах, прилегающих к зоне боевых действий
Завтра, 31 октября, начнется выдача бесплатной топливной древесины для обогрева домов в регионах, прилегающих к зоне боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба минреинтеграции в Telegram.
"Согласно решению Правительства жители 8 прифронтовых областей - Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской - получат ее с доставкой на дом", — говорится в сообщении.
Приоритетными группами населения, которые в первую очередь имеют право на получение топливной древесины, являются:
- пенсионеры;
- тяжелобольные;
- лица с инвалидностью I и II группы;
- многодетные семьи;
- самостоятельные опекуны детей (только при наличии справки);
- беременные женщины, матери, имеющие ребенка в возрасте до 2-х лет;
- лица, которые на время отопительного периода не пользовались субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку сжиженного газа, твердого и жидкого бытового полива.
Для того чтобы получить дрова, необходимо предварительно подать заявление в органы местной власти. Перечень документов, которые необходимо прикрепить к заявлению, можно узнать у представителей ОВА.
Добавляется, что на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных выше регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности, с учетом критериев уязвимости категорий населения.
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