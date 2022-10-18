В Україні запустили платформу для купівлі дров онлайн: як зробити замовлення

Державне агентство лісових ресурсів України запустило інтернет-магазин "ДроваЄ", де можна придбати дрова онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

Зазначається, що "ДроваЄ" https://drovae.gov.ua/) - додатковий майданчик, через який можна ознайомитися із асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн.

Як оформити замовлення в інтернет-магазині ДроваЄ:

Увійдіть до системи за допомогою ID.GOV.UA. Щоб сформувати замовлення, увійдіть до системи. При вході ви зможете авторизуватися через банк, яким користуєтеся. Це потрібно для ідентифікації Вас як фізичної особи. Оберіть постачальника, тип дров та інші параметри. Спочатку вкажіть зручне для себе місце розташування. Далі система запропонує найближчих до вас постачальників дров. Коли ви обрали лісгосп, оберіть із запропонованого переліку тип дров та їхню кількість. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 м3 дров. Очікуйте підтвердження вашего замовлення від постачальника та здійснюйте оплату. Якщо виникне необхідність для уточнення деталей, постачальник зв’яжеться з вами. Потім вам стає доступна функція онлайн оплати замовлення в особистому кабінеті. При цьому не всі лісгоспи мають таку можливість і пропонують цю функцію. Їхня першочергова задача - забезпечити населення дровами. Тому пропонується також функція доставки через посередників. Під час отримання дров ви маєте пред’явити документи, які посвідчують особу та РНОКПП особи, яка оформлювала замовлення.

"Ажіотаж на ринку дров зберігається, тому просимо відноситися із розумінням до часу очікування.

Крім того, ви можете придбати дрова напряму в лісгоспі чи лісництві. Мобільні телефони відповідальних осіб опубліковані на сайтах та фейсбук-сторінках обласних лісогосподарських управлінь та державних лісогосподарських підприємств", - додали в Держлісгаентстві.

Економічна правда