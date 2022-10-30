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Внезапный всплеск европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России вызывает беспокойство среди чиновников, поскольку торговый бум может быть связан с ВПК страны-террориста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным из базы Евростата ЕС, Армения импортировала больше стиральных машин из ЕС в течение первых восьми месяцев года, чем за последние два года вместе взятые. К августу Казахстан импортировал европейских холодильников на сумму 21,4 миллиона долларов, что более чем втрое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Данные казахского правительства тем временем свидетельствуют о резком росте количества холодильников, стиральных машин и электрических молокоотсосов, поставляемых в Россию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что российские военные используют чипы от посудомоечных машин и холодильников в своей военной технике, поскольку у них заканчиваются полупроводники.

Администрация Байдена выступила с подобным заявлением в начале этого года, ссылаясь на сообщения о деталях, которые были найдены в захваченных российских танках в Украине.

Также торговые данные показывают, например, что экспорт электрических молокоотсосов из ЕС в Армению вырос почти втрое в первой половине 2022 года по сравнению с предыдущим годом, несмотря на падение рождаемости в Армении на 4,3%. Так же спрос Казахстана на молокоотсосы из ЕС вырос на 633% в первой половине 2022 года, хотя национальная рождаемость упала на 8,4% за тот же период.

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После более чем восьми месяцев интенсивных боевых действий Россия понесла значительные потери техники. Американские и европейские чиновники также говорят, что Москва сократила свои запасы ключевых систем оружия, таких как высокоточные ракеты. Украина, напротив, продолжает получать современное оружие от своих союзников, что вместе с другими преимуществами, такими как готовые поставки мотивированных новобранцев, изменило баланс сил на поле боя.

Напомним:

Малоизвестное подразделение главной фондовой биржи России - "Национальный клиринговый центр" - стало жизненно важным звеном в мировой финансовой системе, поскольку десятки миллиардов долларов и евро поступают от продажи нефти и других сырьевых товаров.