РФ для експортних прибутків використовує схему з небанківською організацією та юанями – ЗМІ

Маловідомий підрозділ головної фондової біржі Росії - "Національний кліринговий центр" - став життєво важливою ланкою у світовій фінансовій системі, оскільки десятки мільярдів доларів та євро надходять від продажу нафти та інших сировинних товарів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, цього року "Національний кліринговий центр" продемонстрував зростання своїх валютних запасів. Будучи ключовою ланкою в торгівлі газом, він досі уникав санкцій США та Європи, які вдарили по центральному банку та основних кредиторах Росії.

Велика частина коштів в НКЦ, які зберігаються від імені російських банків і їх клієнтів, знаходиться в юанях, переведених з доларів і євро та інших "недружніх" валют за вказівкою Ценробанку, розповіли джерела Bloomberg.

За словами джерел, у невеликих несанкціонованих кредитних установах також спостерігався стрибок вкладень у юанях та інших іноземних валютах.

"Здатність Росії пом'якшити удар санкцій завдяки постійному притоку готівки від експорту енергоносіїв та інших товарів розчарувала посадовців в США і Європі, які прагнули ізолювати її від своїх фінансових систем після того, як Кремль вторгся в Україну 24 лютого.

Санкції, введені незабаром після цього проти Банку Росії, перекрили звичне місце, де накопичувалися ці кошти. Але зі зростанням цін на енергоносії приплив коштів не припинився. На цьому тлі активи НКЦ різко зросли", - пише Bloomberg.

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"У НКЦ немає власних грошей. Це все гроші банків, точніше, їхніх клієнтів, які вони поклали в НКЦ, тому що він може проводити платежі в доларах, оскільки має кореспондентські рахунки в банках США", - сказав Олег Вьюгін, який до червня 2022 року був головою правління Московської біржі, а до цього - високопоставленим чиновником в центральному банку і Міністерстві фінансів РФ.

"Після того, як з'явилися чутки, що НКЦ потрапить під санкції, основна частина доларів була конвертована в юані", - сказав він.

Скільки грошей зараз зберігається в НКЦ, поки що не зрозуміло. Після того, як санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів у резервах Банку Росії після початку війни, влада припинила розкривати всю інформацію про російські резерви, окрім найзагальнішої.



Центральний банк відмовився від коментарів для цієї статті. НКЦ не має прес-служби, а Московська біржа не відповіла на запит про коментарі.

НКЦ поки що не потрапив під санкції, хоча США додали його керівника до свого чорного списку у вересні.

Економічна правда