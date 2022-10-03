Самые богатые россияне потеряли более $90 миллиардов с начала года

Сто самых состоятельных россиян потеряли 93,6 млрд долларов с начала 2022 года, самые большие убытки у российского олигарха Виктора Вексельберга.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Для сравнения, за месяц самые состоятельные россияне удвоили свои потери - месяц назад они оценивались в 54 млрд долл.

Так, состояние Виктора Вексельберга на 1 сентября 2022 года уменьшилось на 11,2 млрд долларов и составило 7,24 млрд долларов - это самое большое уменьшение состояния среди российских миллиардеров индекса. До недавнего времени он был №8 в России по состоянию. Вексельберг - основатель конгломерата "Ренова" и акционер "Русала".

Также среди россиян из индекса, которые потеряли свои активы:

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, который потерял 9,78 млрд долл, состояние сократилось до 19,1 млрд долл;

Акционер производителя газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, который потерял 9,66 млрд долл, его состояние составляло 12,8 млрд долл;

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на 9,12 млрд долл до 18,9 млрд долл (единственный из указанных выше россиян, кто до сих пор не под санкциями ЕС, Великобритании или США);

Акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович потерял 8,26 млрд долл, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в 9,74 млрд долл.

При этом некоторые россияне нарастили состояние. В частности, экс-член совета директоров "Фосагро" Андрей Гуриев (до сих пор не под санкциями) увеличил состояние на 1,58 млрд долл, до 9,48 млрд долл. Также выросло состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и акционера холдинга USM Андрея Скоча.