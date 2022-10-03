"Зерновая инициатива": еще четыре судна вышли из украинских портов

В рамках реализации "зерновой инициативы" в понедельник, 3 октября из портов Большой Одессы вышли 4 судна с з 77,4 тыс тонн зерна для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, из Одесского порта вышли балкеры FPMC B 201 и MICHALIS, а из порта "Черноморск" – SPRING, SAFFET AGA. В частности, балкер SPRING доставит 8 тыс тонн кукурузы в Египет.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,9 млн. тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 261 судно с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", – отчитываются в министерстве.

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Напомним:

В рамках реализации "зерновой инициативы" 1 октября из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 11 судов с 217,6 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Экономическая правда