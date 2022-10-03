Налоговые поступления в бюджет за год превысили прошлогодние более чем на 15%

За три квартала года, с января по сентябрь, в сводный бюджет поступило 811,7 млрд грн по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, что на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По сравнению с январем-сентябрем 2021 сумма налогов выросла на 107,9 млрд грн.

В государственный бюджет поступило 536,1 млрд грн, что на 74,8 млрд грн (16,2%) больше, чем в течение соответствующего периода прошлого года).

Местные бюджеты получили 275,6 млрд. грн. Это на 33,1 млрд грн или на 13,7% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-сентябре 2022 года составили 533,3 млрд грн (+18,6%, или на 83,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Также Государственная налоговая служба привела данные за прошедший месяц. Так, в сентябре 2022 года поступления в сводный бюджет по контролируемым ГНС платежам составляют 85,7 млрд грн.

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В государственный бюджет поступило 53,2 млрд грн, в местные бюджеты – 32,5 млрд гривен.

Напоминаем:

За время ведения активных боевых действий в Украине налоговый долг вырос на 15% – на 16,8 млрд гривен. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн.





