Налоговый долг вырос почти на 17 миллиардов с момента вторжения РФ – Опендатабот

За время ведения активных боевых действий в Украине налоговый долг вырос на 15% – на 16,8 млрд гривен. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные ГНС.

"Для сравнения, за весь 2021 год налоговый долг вырос только на 1,7 млрд грн. Одной из причин столь стремительного роста может быть закрытие данных о долгах с момента вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели при выборе партнеров и контрагентов не могут увидеть, кто платит налоги, а кто перестал это делать с начала боевых действий.

"Налоговые долги не содержат оборонной и стратегически важной информации - тем более, учитывая, что общую сумму долга продолжают публиковать. Закрытие данных Государственной налоговой службой не позволяет сознательному бизнесу выбирать контрагентов, которые поддерживают государство и платят налоги.

Война не закончится завтра, а мы должны научиться жить в новых реалиях и открывать данные так, чтобы не ослаблять военный фронт и помогать экономическому", - заявил СЕО Опендатабот Алексей Иванкин.

Экономическая правда