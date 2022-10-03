Количество договоров автострахования для выезда за границу выросло вдвое

За январь-август 2022 года было заключено 1,05 млн договоров страхования авто для выезда за границу "Зеленая карта - это в 2,11 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Так, сумма начисленных компаниями-членами МТСБУ страховых премий по договорам "Зеленая карта" выросла в 2,3 раза – до 2,45 млрд грн.

Данные МТСБУ также свидетельствуют, что размер уплаченных возмещений по этим соглашениям вырос на 29,9% – до 10,21 млн евро, а их количество – на 17%: до 3,86 тыс.

Напомним:

С 1 сентября страховщики, являющиеся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, начали заключать электронные договоры международного страхования "Зеленая карта".

Экономическая правда