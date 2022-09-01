Оформить автострахование "Зеленая карта" теперь можно онлайн: детали

HOTLINE.FINANCE

С 1 сентября страховщики, являющиеся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, начали заключать электронные договоры международного страхования "Зеленая карта".

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Отмечается, что электронные договоры международного страхования начинают действовать с 00 часов суток, следующего за днем заключения договора. То есть заключить такой договор нельзя "с сегодняшнего дня на сегодня".

Бюро напомнило, что, несмотря на заключение страхового договора онлайн, водителям необходимо распечатать и иметь при себе распечатанную в черно-белом формате карточку международного автомобильного страхования, полученную от страховщика средствами электронной коммуникации.

Именно эту карту нужно будет предъявлять во время проверок за границей. Карты международного автомобильного страхования будут генерировать информационная система МТСБУ по единой форме для всех страховщиков.

Как и раньше, страхователи будут иметь право заключать договоры международного страхования в бумажной форме с использованием карт зеленого цвета.

Уверены, что указанная новация приглянется нашим водителям, которые собираются уехать за границу Украины или уже там находятся и имеют необходимость приобрести полис международного страхования.

ВИДЕО ДНЯ

В бюро добавили, что только за час функционирования нового сервиса МТСБУ было заключено 155 электронных договоров международного страхования.

Экономическая правда





