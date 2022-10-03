После объявления мобилизации в РФ интерес белорусов к работе в Польше вырос на 700%

Рекрутеры уже неделю фиксируют пиковый рост запросов на работу в Польше со стороны белорусов.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

В компании отмечают, что после объявления мобилизации в РФ начали получать около 50 запросов ежедневно со стороны белорусов - раньше эта отметка достигала примерно 180 запросов в месяц.

Специалисты считают, что есть несколько причин, почему белорусы начали искать работу в Польше.

"Мужчины испытывают риски мобилизации в своей стране и опасаются возможного начала боевых действий на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

В компании также посчитали, что сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля граждане Беларуси начали обращаться с запросами на работу в Польше на 40% чаще, чем до войны.

"Примечательно, что белорусы интересуются именно легальным трудоустройством, чтобы получить рабочую визу.

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Особый интерес легального трудоустройства связан с намерениями использовать краткосрочное трудоустройство как способ получения рабочей визы и права пребывания в Евросоюзе", - говорят в Gremi Personal.

Аналогичная ситуация сложилась с россиянами. За первые два дня после оглашения мобилизации в РФ рекрутеры получили 130 запросов на работу от граждан РФ. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20-30 запросов в месяц. Эта динамика растет ежедневно и специалисты фиксируют уже 300 запросов в сутки на любую работу в Польше.

"Сухопутные пути в Польшу и ЕС фактически отрезаны для россиян, поэтому многие граждане РФ пытаются попасть в ЕС транзитом, вылетая из Турции, Сербии, ОАЭ, Армении и даже Катара, хотя у всех нет достаточно средств, чтобы осуществить этот маршрут.

Однако польские компании в основном не сотрудничают с россиянами, несмотря на большой дефицит мужской рабочей силы", - заявила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Экономическая правда