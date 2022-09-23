Интерес россиян к низкоквалифицированной работе в Польше вырос на 600% за два дня, но их там не ждут

После оглашения мобилизации в РФ фиксируют экстремальный интерес к работе в Польше со стороны россиян.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

В агентстве говорят, что за последние два дня рекрутеры получили 130 запросов на работу из России. Для сравнения, раньше эта отметка достигала 20-30 запросов в месяц.

В Gremi Personal предполагают, что россияне начали массово искать работу в Европе из-за мобилизации, объявленной Путиным.

"Даже после того, как запрет на въезд россиян в страны Балтии вступил в силу, российские мужчины пытаются найти лазейку во избежание мобилизации.

Специалисты по трудоустройству добавляют, что до войны польские работодатели вообще не ощущали спрос на вакансии в Польше со стороны россиян, но экономический кризис и санкции постепенно приводят к определенным изменениям. А закон о частичной мобилизации еще больше подталкивает интерес к поиску работы в Европе", - говорится в сообщении.

"Почему они выбирают Польшу? В первую очередь из-за возможности быстрого пересечения границы и легализации пребывания. Кроме того, большинство польских работодателей гарантируют легальное трудоустройство, официальную заработную плату и социальный пакет.

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Однако польские рекрутинговые компании в большинстве своем не нанимают граждан из РФ не только из-за отсутствия упрощенных визовых процедур, новых санкционных визовых ограничений, а из-за солидарности с Украиной", - отмечает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

По ее словам, это уже вторая волна миграции россиян в результате войны.

"Первыми уехали преимущественно люди, которых не устраивала санкционная политика. В начале войны их выбором стали в частности такие страны как Грузия, Армения, Турция, Израиль. А теперь обосноваться в Польше пытаются мужчины, которые боятся массового призыва, но их здесь не ждут", – резюмирует Gremi Personal.

Экономическая правда