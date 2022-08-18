Купить ОВГЗ можно будет в несколько кликов через "Дію" - ОП

Дія

Покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение "Дія".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, передает "Зеркало недели".

Таким образом, граждане будут иметь возможность помочь стране с финансированием дефицита государственного бюджета.

"Мы предложим цифровой продукт, где через "Дія", в несколько кликов, каждый гражданин Украины сможет купить военные облигации. Покупка займет не более 1,5 минуты", — сказал Шурма.

По словам чиновника, вопрос легкой и быстрой покупки ОВГЗ решится уже в ближайшие недели.

Он убежден, что гособлигации заинтересуют население, поскольку имеют более высокую ставку, чем депозиты в коммерческих банках. Также выше надежность.

В Кабмине считают, что потенциально все более 400 млрд грн, население которых сейчас держит на счетах в банках, являются источником вложений в ОВГЗ.

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Напоминаем:

Министерство финансов на первичных аукционах 9 августа повысило с 10% до 12% доходность 5-месячных гривневых облигаций внутреннего госзайма.





