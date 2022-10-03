Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи ОПЕК+

Цены на нефть подскочили более чем на 3% на ранних торгах в Азии в понедельник, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день для большего сокращения со времен пандемии, пытаясь поддержать рынок.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent возобновились на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель до 2:06 GMT после того, как в пятницу упали на 0,6%.

Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.

Причины изменения цен

Цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование через COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии в Китае ударило спросом, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно влияли на мировые финансовые рынки.

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Чтобы поддержать цены, Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки перед встречей в среду, сообщили источники в ОПЕК+.

Если будет достигнуто соглашение, это будет второе месячное сокращение для группы после сокращения добычи на 100 000 баррелей в сутки прошлого месяца.

"Любое, что менее 500 000 баррелей в день, будет отклонено рынком. Таким образом, мы видим значительные шансы на сокращение до 1 миллиона баррелей в день", - заявили аналитики ANZ.

Напомним:

Группа производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы стабилизировать цены.

Экономическая правда