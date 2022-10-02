ОПЕК+ собирается сократить добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в день

getty images

Группа производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы стабилизировать цены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной сильного сокращения является беспокойство тем, что мировая экономика быстро замедляется в условиях стремительного ужесточения монетарной политики. Укрепление доллара также повлияло на цены. По словам представителей ОПЕК+, окончательное решение по размеру сокращений не будет принято до встречи министров.

Нефть марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель после вторжения России в Украину в феврале. С тех пор она упала до 85 долларов, уменьшив сверхприбыли Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других членов коалиции.

Альянс из 23 стран должен встретиться в среду в своей штаб-квартире в Вене, говорится в заявлении секретариата ОПЕК в субботу. Группа собиралась ежемесячно в режиме онлайн, и не ожидалось, что будут организовывать личную встречу по крайней мере до конца этого года.

Банки, среди которых JPMorgan Chase & Co., заявили, что ОПЕК+ может понадобиться снизить добычу минимум на 500 000 баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. Хелима Крофт, главный стратег по сырьевым товарам RBC Capital Markets LLC, сказала, что группа может сделать выбор в пользу вдвое большего сокращения.

"Я подозреваю, что они, возможно, не захотят идти лично для незначительного шага", — сказал Крофт.

ВИДЕО ДНЯ

Также читайте: Ненужный Brent. Почему падает цена на нефть

Напомним:

Цены на нефть незначительно изменились во время азиатских торгов в пятницу, хотя они направлялись к своему первому недельному росту за пять недель благодаря более слабому доллару США и вероятности того, что ОПЕК+ согласится сократить добычу нефти.