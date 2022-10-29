Все разделы
Укр / Рус

Tesla собирается расширить завод электромобилей в Германии

Суббота, 29 октября 2022, 17:11 - Игорь Пилипив
 
getty images

Компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, что является ключевым элементом планов развития компании в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Автопроизводитель хочет увеличить свои складские и логистические возможности на площадке в Грюнхайде. Tesla уже начала процесс очистки около 70 гектаров деревьев, необходимых для расширения, сообщили в компании.

Пока неизвестно, насколько быстрым будет любое значительное расширение фабрики. Однако, ранее компания заявляла, что хочет расширить фабрику примерно на 100 гектаров, чтобы добавить грузовую площадку и склад для укрепления железнодорожного сообщения.

Главный исполнительный директор Илон Маск передал первые 30 моделей Y, изготовленных на заводе, клиентам в марте после месяцев бюрократических неудач. В прошлом году компания пожаловалась на "раздражающие" задержки окончательного утверждения проекта и заявила, что этот процесс замедляет промышленную трансформацию Германии.

Напомним:

Tesla снизила стартовые цены на свои электромобили Model 3 и Model Y на 9% в Китае, изменив тенденцию роста в отрасли на фоне признаков снижения спроса на крупнейшем авторынке мире.

ВИДЕО ДНЯ
Tesla Маск Германия электромобиль
Материалы по теме
В США начали расследование в отношении Tesla из-за работы автопилота - СМИ 27 октября 2022, 18:11
Tesla снизила цены на электромобили в Китае на 9% 24 октября 2022, 15:47
Tesla нарастила производство электромобилей: сколько выпустили за последние три месяца 3 октября 2022, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте