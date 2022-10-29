Tesla собирается расширить завод электромобилей в Германии

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Компания Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, что является ключевым элементом планов развития компании в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Автопроизводитель хочет увеличить свои складские и логистические возможности на площадке в Грюнхайде. Tesla уже начала процесс очистки около 70 гектаров деревьев, необходимых для расширения, сообщили в компании.

Пока неизвестно, насколько быстрым будет любое значительное расширение фабрики. Однако, ранее компания заявляла, что хочет расширить фабрику примерно на 100 гектаров, чтобы добавить грузовую площадку и склад для укрепления железнодорожного сообщения.

Главный исполнительный директор Илон Маск передал первые 30 моделей Y, изготовленных на заводе, клиентам в марте после месяцев бюрократических неудач. В прошлом году компания пожаловалась на "раздражающие" задержки окончательного утверждения проекта и заявила, что этот процесс замедляет промышленную трансформацию Германии.

Напомним:

Tesla снизила стартовые цены на свои электромобили Model 3 и Model Y на 9% в Китае, изменив тенденцию роста в отрасли на фоне признаков снижения спроса на крупнейшем авторынке мире.