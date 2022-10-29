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В Укрэнерго объяснили, почему в субботу утром не было веерных отключений 

Суббота, 29 октября 2022, 14:35 - Игорь Пилипив

Утром, 29 октября, диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей, поскольку пик потребления был на 4,6% ниже, чем накануне в пятницу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

Как отмечают в Укрэнерго, теплая погода и выходной день способствовали тому, что утром украинцы потребили электроэнергии меньше, чем в это же время в предыдущие дни.

"Эти две вещи вместе предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. На выходных потребление снижается за счет того, что не работает большинство офисов, и многие люди в целом начинают пользоваться электрочайниками, плитами и т.д. позже, чем в рабочий день",- говорится в сообщении. 

Однако оператор предупреждает, что в вечерний пик потребления могут быть применены ограничения из-за увеличения нагрузки на сеть. 

Напомним:

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" в пятницу, 28 октября, в очередной раз предоставил облэнерго объем для применения графиков ограничений электроснабжения во всех областях Украины.

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Для того чтобы быстро уменьшить потребление электроэнергии в определенном регионе, для отключения выбираются энергоузлы с наибольшим потреблением - как следствие, не всегда отключение распределяется равномерно.

Укрэнерго электроэнергия
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