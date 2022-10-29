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Нафтогаз объяснил, почему останавливает поставки газа на Трипольскую ТЭС

Суббота, 29 октября 2022, 12:32 - Экономическая правда
 
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НАК "Нафтогаз Украины" прекращает поставки газа из-за невыполнения Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго" обязанности по полной и своевременной оплате полученного энергоресурса и несоблюдения своих обязательств по поставке электроэнергии.  

Об этом сообщил НАК "Нафтогаз Украины"  

"По состоянию на сегодня Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго" включена в Реестр потребителей поставщика "последней надежды". При этом, общий размер задолженности ПАО "Центрэнерго" за потребленный газ перед ООО "ГК "Нафтогаз Украины" составляет 2,757 млрд грн", — отмечают в Нафтогазе.

В Нафтогазе добавляют, что на основании заключенных с ПАО "Центрэнерго" двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, были осуществлены предварительные оплаты за электрическую энергию за март 2022 года, 4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года. При этом, ПАО "Центрэнерго" не выполнило свои договорные обязательства и отказалось от поставок электроэнергии на сумму 1,8 млрд грн. 

Добавляется, что Трипольская ТЭС, по состоянию на сегодня, отсутствует в перечне потребителей электрической энергии и природного газа, которые не относятся к категории бытовых потребителей и выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности Украины.

Также отмечается, что основным топливом Трипольской ТЭЦ для осуществления своей деятельности является уголь, а резервными - мазут и газ. 

Напомним: 

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