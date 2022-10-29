Нафтогаз доручив Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС

Київоблгазу отримав доручення від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС.

Про це заявив народний депутат та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко.

"НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію", – повідомив Кучеренко.

У зверненні зазначається, що Київоблгаз змушений розпочати процедуру відключення від газопостачання Трипільської ТЕС вже з 30 жовтня.

Трипільська ТЕС є однією з найбільший виробників електричної та теплової енергії в Київській області. Припинення її роботи може призвести до непередбачуваних інфраструктурних наслідків.

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