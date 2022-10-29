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Нафтогаз поручил Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС

Суббота, 29 октября 2022, 10:00 - Игорь Пилипив

Киевоблгаз получил поручение от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС. 

Об этом заявил народный депутат и председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко.

"НАК Нафтогаз дал команду Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию", — сообщил Кучеренко.

В обращении отмечается, что Киевоблгаз вынужден начать процедуру отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС уже с 30 октября.  

Трипольская ТЭС является одной из крупнейший производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области. Прекращение ее работы может привести к непредсказуемым инфраструктурным последствиям. 

Напомним:

В компании ДТЭК пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева - продолжительность ограничений может вырасти до шести часов.

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Антимонопольный комитет начал четыре дела в отношении АО "Киевоблгаз" из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

ТЭС Нафтогаз Киев
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Экономическая правда
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