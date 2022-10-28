Bloomberg: экономисты ожидают рецессию в США после очередного повышения ставки ФРС

Экономисты ожидают, что чиновники Федрезерва США в четвертый раз подряд повысят ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что может спровоцировать рецессию в стране и мире в течение следующих двух лет.

Об этом свидетельствует ежемесячный опрос 40 экономистов, проведенный 21-26 октября агентством Bloomberg.

Дополнительным стимулом для ФРС снова пойти на стремительное повышение ставки стали данные правительства США по росту расходов на занятость (индекс, учитывающий расходы работодателей на зарплаты и другие выплаты - ЭП). При этом желаемый показатель инфляции центрального банка до сих пор значительно превышает целевой показатель в 2%.

Согласно опросу, ставки вырастут еще на 50 б.п. в декабре, а затем еще на 25 б.п. пункта на следующих двух заседаниях. Прогнозы ФРС, опубликованные на сентябрьском заседании, показали, что ставки достигнут 4,4% в этом году и 4,6% в следующем году, прежде чем они будут снижены в 2024 году. Такие ставки являются максимальными с конца 2007 года, свидетельствуют исторические данные.

Экономисты видят, что ФРС решительно настроена не делать разворот в монетарной политике рано на пути борьбы с рекордным за 40 лет уровнем инфляции. Зато опрошенные экономисты считают, что к марту ставка вырастет до 5% и продержится на таком уровне до июня.

"Инфляционное давление остается сильным, и ФРС намерена повысить ставку на 75 базисных пунктов в ноябре", - сказал Джеймс Найтли, главный международный экономист ING. "Сейчас мы прогнозируем более сдержанное повышение на 50 базисных пунктов в декабре, учитывая ослабление экономического и рыночного фона". При этом, считает он, риски указывают на пятое подряд повышение на 75 базисных пунктов.

Впервые в опросах агентства большинство экономистов, три четверти опрошенных, считают рецессию вероятной в течение следующих двух лет, а большинство остальных видят "жесткую посадку", то есть быстрое замедление экономики, с периодом нулевого роста или падения впереди.

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При этом две трети опрошенных также считают, что вследствие эффекта "перелива" в течение следующих двух лет рецессия может ожидать и мировую экономику.

Напоминаем:

Федеральная резервная система США (ФРС) в сентябре повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3-3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.