В Центробанке РФ снова заявили о негативном влиянии мобилизации на экономику

Центробанк РФ прогнозирует, что объявленная Путиным мобилизация в РФ для войны против Украины будет сдерживать потребительский спрос и инфляцию на горизонте ближайших месяцев. Но потом ее эффекты будут проинфляционными.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Банка России.

"По истечении нескольких месяцев эффекты от частичной мобилизации будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - считают в ЦБ.

Как заявляют в регуляторе, мобилизация также повлияет на экономическую активность в России - так, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает трудности в производстве и логистике, также растут "ограничения на рынке труда, в частности вследствие частичной мобилизации".

"Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние благодаря слабой динамике потребительского спроса, то в дальнейшем ее эффекты будут проинфляционными благодаря усилению ограничений на стороне предложения в экономике в целом", - говорится в заявлении.

В РФ объявили "частичную мобилизацию" 21 сентября. 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что она завершится через несколько недель.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и на территорию Украины отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

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Напомним:

Мобилизация в России, которую агрессор проводит для ведения войны против Украины, усилит дефицит рабочей силы и подорвет доверие потребителей, поэтому экономика возобновила падение, заявляли ранее в Центробанке РФ.

Экономическая правда