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БЭБ разоблачило частную добывающюю компанию в уклонении от уплаты 22 миллионов налога

Пятница, 28 октября 2022, 18:12 - Анастасия Жарикова

Бюро экономической безопасности разоблачили директора и главного бухгалтера частного акционерного общества в уклонении от уплаты 22,6 миллиона гривен налогов, им объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Сотрудники Бюро разоблачили сотрудников ПАО, которые в 2020–2021 годах нарушали порядок ведения бухгалтерского учета и представления налоговой отчетности.

Для разработки полезных ископаемых общество арендовало земельный участок, относящийся к участкам государственной и коммунальной собственности, у райгосадминистрации. С целью уклонения от уплаты налогов руководство ПАО намеренно занизило размер арендной платы за земельные участки.

"Такие действия должностных лиц общества привели к фактическому непоступлению в бюджет в сумме 22,6 млн гривен", – говорится в сообщении

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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Бюро экономической безопасности установило, что вероятные потери бюджета от деятельности агротрейдеров составляют 4,8 миллиарда гривен налогов, а невозврат ими валютной выручки может составить 1,8 миллиарда долларов.

БЭБ налоги добыча
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