БЭБ разоблачило частную добывающюю компанию в уклонении от уплаты 22 миллионов налога
Бюро экономической безопасности разоблачили директора и главного бухгалтера частного акционерного общества в уклонении от уплаты 22,6 миллиона гривен налогов, им объявили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Сотрудники Бюро разоблачили сотрудников ПАО, которые в 2020–2021 годах нарушали порядок ведения бухгалтерского учета и представления налоговой отчетности.
Для разработки полезных ископаемых общество арендовало земельный участок, относящийся к участкам государственной и коммунальной собственности, у райгосадминистрации. С целью уклонения от уплаты налогов руководство ПАО намеренно занизило размер арендной платы за земельные участки.
"Такие действия должностных лиц общества привели к фактическому непоступлению в бюджет в сумме 22,6 млн гривен", – говорится в сообщении
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напоминаем:
Бюро экономической безопасности установило, что вероятные потери бюджета от деятельности агротрейдеров составляют 4,8 миллиарда гривен налогов, а невозврат ими валютной выручки может составить 1,8 миллиарда долларов.