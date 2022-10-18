БЕБ підрахувало, скільки можуть становити втрати бюджету через діяльність агротрейдерів

Бюро економічної безпеки встановило, що ймовірні втрати бюджету від діяльності агротрейдерів складають 4,8 мільярда гривень податків, а неповернення ними валютної виручки може скласти 1,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці БЕБ встановили, що протягом серпня-вересня 2022 з митної території України було відправлено на експорт майже 12 млн тонн зернових культур та олії, орієнтовною вартістю – 137 млрд грн.

"З них близько 4 млн тонн агропродукції експортується підприємствами-оболонками, тобто тими, які фактично ведуть діяльність лише на папері", – йдеться у повідомленні.

У цих компаній відсутні основні засоби та трудові ресурси, придбання експортованого товару, їх службові особи не звітують або подають звітність не в повному обсязі, також вони перебувають в переліку ризикових платників ДПС тощо.

Співробітники БЕБ виявили ймовірні втрати бюджету від несплати податків декількома підприємствами, що експортували агропродукцію сумнівного походження, в розмірі 4,8 млрд грн.

У Бюро припускають, що згадані підприємства можуть використовуватись для документального оформлення операцій з експорту тіньової продукції та неповернення валютної виручки на суму близько 1,8 млрд дол.

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На підставі аналітичного дослідження детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Наразі спільно із співробітниками ДМС та СБУ здійснюється огляд продукції, встановлюється законність її походження, перевіряють наявність документів для експортних операцій.

Економічна правда