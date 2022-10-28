Американские техкомпании потеряли $800 миллиардов стоимости за неделю

В последнюю неделю октября стоимость крупнейших американских технологических компаний снизилась на 1 трлн долларов после того, как они раскрыли свои квартальные результаты, но в конце недели несколько восстановились.

Об этом сообщает Financial Times.

Потери на фондовом рынке ускорились в четверг после того, как Amazon удивил инвесторов слабым прогнозом доходов на четвертый квартал года, который является важнейшим для платформы "праздничным" сезоном. По прогнозам компании, выручка в этом периоде, вероятно, будет на 15 млрд долл ниже прогнозов аналитиков в 155 млрд долл.

Эта новость завершила неделю, когда крупные техкомпании США раскрывают свои результаты за квартал. Отчеты показали, что всплеск роста за время пандемии коронавируса закончился, что сигнализирует их уязвимость к инфляции и замедлению роста экономики в странах мира.

Amazon и Microsoft заявили, что рост их "облачного" бизнеса замедлился больше, чем ожидалось, поскольку клиенты стремятся сократить свои расходы. Эта новость усилила опасения, что некоторые из бизнесов, которые считались наиболее устойчивыми к замедлению, в частности - облачные вычисления и реклама поисковика Google, начинают страдать.

Негативный прогноз Amazon распространил такие опасения на сектор электронной коммерции, а реакция на квартальные отчеты на этой неделе привела к тому, что совокупная стоимость пяти крупнейших технологических компаний, в которые также входят Alphabet, Apple, Meta и Microsoft, снизилась примерно на 950 миллиардов долларов США по сравнению с началом сезона отчетности.

Только Apple удалось избежать разочарования, ведь сообщила о выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков. Эта новость способствовала частичному восстановлению рынка и сократила общую потерю до 770 млрд долл, после чего пятерка компаний осталась с общей стоимостью 6,43 трлн долл.

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Напоминаем:

Технологический гигант Meta (ранее - Facebook) отчитался о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.