McDonald's возобновляет работу в Житомире и продолжает открытие киевских ресторанов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 28 октября возобновляет работу в Житомире. Также сеть продолжает открытие киевских ресторанов - возобновило работу заведение в ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Сегодня в г. Житомире возобновил работу McDonald's, расположенный по адресу ул. Киевская, 77.

Также в течение 27 и 28 октября открылись заведения в г. Киеве на ул. И. Мазепы, 1, на просп. С.Бандеры, 36 Б, на Кольцевой дороге, 1, а также в с. Гора по ул. Бориспольская, 6 в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отныне в столице и Киевской области работают 37 ресторанов McDonald's, а всего по Украине - 43.

"В заведениях посетители могут посетить ресторан и попробовать блюда в зале или же заказать другими доступными способами - через экспресс-окна, на МакДрайве или через доставку McDelivery, которую осуществляет компания Glovo (где эта услуга доступна)", - пояснили в McDonald's.

Согласно новым протоколам безопасности, в ресторанах настроены системы оповещения при объявлении воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

Во время воздушной тревоги заведения закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги - после включения и настройки оборудования и подготовки работников к работе, говорят в сети.

"Если воздушная тревога отменена менее чем за час до закрытия, то ресторан откроется на следующий день. Также рестораны не будут работать во время отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения", - говорится в пресс-релизе.

Узнать об открытии, график работы и перечень открытых ресторанов можно на сайте https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play).

Напомним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу еще двух заведений в Киеве и одного ресторана в области.

Экономическая правда