НБУ не согласовал увеличение доли крупнейшего акционера "Альфа-банка" из-за санкций

Национальный банк запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в "Альфа-банке" вследствие наложенных на него санкций Советом нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Соответствующее решение в четверг, 27 октября, принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков. Решение обусловлено, в частности, наложенными ранее персональными санкциями СНБО от 19 октября. Это означает несоответствие деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины.

Сейчас через компании ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited "Альфа-банк Украина" принадлежит Михаилу Фридману (32,86%) и Андрею Косогову (40,96%).

В апреле после введения международных санкций против Михаила Фридмана и Петра Авена два других акционера "Альфа-Банка" Герман Хан и Алексей Кузьмичев передали свои доли Андрею Косогову. Эта операция состоялась с нарушением законодательства Украины, потому что ее должен был согласовать Национальный банк.

Как писала ЭП, за нарушение на "Альфа-Банк" наложили штрафные санкции в размере 57 млн грн. Кроме этого, Косогова лишили прав управления акциями банка так же, как и Михаила Фридмана и Петра Авена. Соответствующие права передали независимому менеджеру - Симеону Дянкову, который сейчас и выполняет функции акционера.

Как пояснил ЭП бывший глава департамента по вопросам лицензирования Александр Бевз, на согласование пакета документов по увеличению доли Косогова в капитале "Альфы" у Нацбанка было 2 месяца. В то же время отсчет времени начинается только тогда, когда НБУ получит полный пакет документов от банка.

ВИДЕО ДНЯ

"За такое нарушение Нацбанк мог бы применить штраф в размере до 1% уставного капитала (287 млн грн) - как за нарушение во время военного положения. Мог бы применить и более жесткие меры воздействия - вплоть до признания неплатежеспособным и вывода с рынка: это на усмотрение НБУ", - рассказывал тогда ассоциированный эксперт CASE-Украина Евгений Дубогрыз.

Читайте больше в статье ЭП: Миллиард долларов, встречи в ОП с министрами и непубличные штрафы. Как "Альфа-Банк" хочет сохранить статус-кво в Украине

Напоминаем:

Национальный банк в марте признал акционеров украинского Альфа-банка, подсанкционных Михаила Фридмана и Петра Авена, утратившими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке.





