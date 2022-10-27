"Энергоатом" назначил нового гендиректора и топ-менеджеров Ровенской АЭС

Энергоатом

Президент госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назначил генерального директора Ровенской АЭС, им стал Павел Ковтонюк.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

С конца июня Ковтонюк исполнял обязанности генерального директора Ровенской АЭС. Есть более 35 лет стажа на этом энергетическом объекте, из которых почти 14 занимал должность главного инженера и заместителя гендиректора.

Кроме этого, главным инженером – первым заместителем гендиректора РАЭС назначен Вячеслав Стоянов, который последние четыре месяца был исполняющим обязанности на этом посту.

Заместителем гендиректора по вопросам физической защиты и режима с 31 октября назначен Алексей Прокопенко, а заместителем гендиректора по персоналу с 27 октября – Богдан Шмигельский.

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