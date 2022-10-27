"Энергоатом" назначил нового гендиректора и топ-менеджеров Ровенской АЭС
Президент госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назначил генерального директора Ровенской АЭС, им стал Павел Ковтонюк.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
С конца июня Ковтонюк исполнял обязанности генерального директора Ровенской АЭС. Есть более 35 лет стажа на этом энергетическом объекте, из которых почти 14 занимал должность главного инженера и заместителя гендиректора.
Кроме этого, главным инженером – первым заместителем гендиректора РАЭС назначен Вячеслав Стоянов, который последние четыре месяца был исполняющим обязанности на этом посту.
Заместителем гендиректора по вопросам физической защиты и режима с 31 октября назначен Алексей Прокопенко, а заместителем гендиректора по персоналу с 27 октября – Богдан Шмигельский.
Напоминаем:
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил об усилении охраны Ровенской АЭС.
"Энергоатом" намерен построить по технологии АР1000 американской компании Westinghouse и ввести в эксплуатацию пятый энергоблок Ровенской АЭС к 2032 году.