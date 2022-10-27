Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в бюдждете-2022 на 387 миллиардов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), который предусматривает увеличение военных расходов на 387 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Среди прочего, увеличивается финансирование таких направлений:
- Минобороны - 365,2 млрд грн;
- МВД - на 12,9 млрд грн;
- СБУ - на 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны - на 3,2 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи - на 1,3 млрд грн;
- УГО - на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки - 45 млн грн.
"Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и соответственно вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", - пояснили в Раде.
Отмечается, что реализация такого закона "позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного обеспечения".
Правительство уже начало работу по выполнению бюджетных процедур для обеспечения использования дополнительно выделенных средств на нужды сектора национальной безопасности и обороны, добавили в Раде.
Напомним:
Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.
Сообщалось, что Кабинет Министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен.
Экономическая правда