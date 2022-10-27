Все разделы
Укр / Рус

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в бюдждете-2022 на 387 миллиардов

Четверг, 27 октября 2022, 16:11 - Алексей Павлыш

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), который предусматривает увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Среди прочего, увеличивается финансирование таких направлений:

  • Минобороны - 365,2 млрд грн;
  • МВД - на 12,9 млрд грн;
  • СБУ - на 3,7 млрд грн;
  • ГУР Минобороны - на 3,2 млрд грн;
  • Администрация Госспецсвязи - на 1,3 млрд грн;
  • УГО - на 600 млн грн;
  • Служба внешней разведки - 45 млн грн.

"Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и соответственно вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", - пояснили в Раде.

Отмечается, что реализация такого закона "позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного обеспечения".

Правительство уже начало работу по выполнению бюджетных процедур для обеспечения использования дополнительно выделенных средств на нужды сектора национальной безопасности и обороны, добавили в Раде.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.

Сообщалось, что Кабинет Министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен.

Экономическая правда

Рада Зеленский бюджет война финансы
Материалы по теме
Бизнес требует усовершенствовать законодательство о бронировании сотрудников 24 октября 2022, 20:05
Рада возобновила оформление аренды земли сельхозназначения 19 октября 2022, 15:00
Рада увеличила военные расходы бюджета-2022 на 387 миллиардов: как распределят средства 18 октября 2022, 17:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте