Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п.

Совет управляющих Европейского центрального банка на октябрьском заседании вновь повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЦБ.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к ее среднесрочной цели в 2%", – отметили в ЕЦБ.

В регуляторе добавили, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительнее, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.

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В сентябре Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на вероятную рецессию.