USAID передало 100 генераторов для обеспечения критической инфраструктуры

Агентство США по международному развитию (USAID) передало 22 общинам Украины 100 генераторов.

Об этом USAID сообщает в Twitter.

Помощь Украине в подготовке к зиме растет. USAID предоставило 22 общинам 100 генераторов, которые обеспечат работу больниц, школ, органов власти, если инфраструктура будет повреждена атаками российских войск", – говорится в сообщении.

В Агентстве добавили, что с начала Великой войны USAID передало украинцам более 700 генераторов.

Допомога 🇺🇦 у підготовці до зими зростає. @USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками рос військ. Від початку неспровокованого вторгнення, USAID доставило в 🇺🇦 вже >700 генераторів pic.twitter.com/oNJ1MzK7o9 — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) October 27, 2022

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