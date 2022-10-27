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USAID передало 100 генераторов для обеспечения критической инфраструктуры

Четверг, 27 октября 2022, 15:31 - Анастасия Жарикова

Агентство США по международному развитию (USAID) передало 22 общинам Украины 100 генераторов.

Об этом USAID сообщает в Twitter.

Помощь Украине в подготовке к зиме растет. USAID предоставило 22 общинам 100 генераторов, которые обеспечат работу больниц, школ, органов власти, если инфраструктура будет повреждена атаками российских войск", – говорится в сообщении.

В Агентстве добавили, что с начала Великой войны USAID передало украинцам более 700 генераторов.

Напоминаем:

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АО "Укрзализныця" получило от Общества Красного Креста Украины 35 генераторов для бесперебойной работы железнодорожных вокзалов в условиях войны России против Украины.

США электроэнергия война
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