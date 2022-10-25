Укрзалізниця отримала 35 генераторів для вокзалів від Червоного Хреста України

УЗ

АТ "Укрзалізниця" отримала від Товариства Червоного Хреста України 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів в умовах війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Генератори працюватимуть на вокзалах Укрзалізниці у обласних центрах: Запоріжжі (2 вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Житомирі, Чернігові, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Тернополі, Львові (2 вокзали).

А також у Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Кривому Розі (2 вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачево, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Чопі, Миронівці, Тростянці, Бердичеві та на станціях Тараса Шевченка і Дарниці.

"На вокзалах розгортатимуться точки, де можна буде отримати чай, каву, погрітися, і ці генератори дозволять зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України", — зазначив член правління Укрзалізниці, голова пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Загальна вартість гуманітарної допомоги складає майже 12 млн гривень.

"Впевнені, що надана допомога сприятиме безперебійному процесу перевезення пасажирів, які тікаючи від обстрілів, полишають свої оселі, щоб зберегти життя", — заявив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

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Загальна вартість гуманітарної допомоги складає майже 12 млн гривень.

Також нещодавно УЗ вже отримала від ТЧХУ 154 водонагрівачів, які були розподілені серед 79 вокзалів. Завдяки новому обладнанню, кімнати відпочинку та кімнати для матерів з дітьми будуть забезпечені безперервною подачею гарячої води.