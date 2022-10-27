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Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС - нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов

Четверг, 27 октября 2022, 13:40 - Анастасия Жарикова
 
GETTY IMAGES

Госпродслужба начиная с мая оштрафовала АЗС на 74,7 миллиона гривен за нарушение порядка формирования цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ГППС.

Во исполнение поручения премьер-министра, начиная с мая, специалисты Госпродслужбы провели 851 внеплановых проверок на рынке горючего.

"Установлены нарушения в 641 случае, что составляет 75% от общего количества осуществленных проверок", – отметили в ГППС.

По результатам проведенных мероприятий принято 542 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн. гривен.

Типичными нарушениями порядка формирования, установления и применения цен на горючее. А именно завышение предельного уровня торговой надбавки и невыполнение субъектами ведения хозяйства требований постановления Кабмина в части декларирования изменения розничных цен на топливо.

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АЗС штраф топливо Госпродпотребслужба
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