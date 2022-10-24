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У мережах АЗС зростає ціна на автогаз

Понеділок, 24 жовтня 2022, 12:32 - Анастасія Жарикова

Середня ціна на скраплений газ виросла у мережах АЗС за вихідні 21-24 жовтня виросла на 25 копійок – до 28,09 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Найбільше автогаз подорожчав на станціях "Рур груп" і SOCAR – на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.

На АЗС "Укрнафти" ціна на пальне виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.

На 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз у мережах Shell, U.GO, AMIC, "Автотранс", "БРСМ-Нафта" й "Фактор".

На станціях мереж ОККО, WOG, Shell, KLO ціни на скраплений газ не змінились.

Компанія

ВІДЕО ДНЯ

LPG

Ціна

Зм.

Рур груп

29,00

1,50

SOCAR

28,23

0,63

Укрнафта

27,89

0,56

Авіас

27,96

0,53

Shell

27,90

0,39

U.GO

28,13

0,33

AMIC

28,19

0,33

Автотранс

28,78

0,30

БРСМ-Нафта

28,18

0,21

Фактор

26,20

0,20

ОККО

28,27

0,00

WOG

28,53

0,00

KLO

27,94

0,00

UPG

27,42

0,00

Нефтек

28,69

0,00

BVS

28,49

0,00

Chipo

27,43

0,00

Mango

27,78

0,00

Середня ціна в Україні

28,09

0,24

паливо АЗС
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