У мережах АЗС зростає ціна на автогаз

Середня ціна на скраплений газ виросла у мережах АЗС за вихідні 21-24 жовтня виросла на 25 копійок – до 28,09 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Найбільше автогаз подорожчав на станціях "Рур груп" і SOCAR – на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.

На АЗС "Укрнафти" ціна на пальне виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.

На 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз у мережах Shell, U.GO, AMIC, "Автотранс", "БРСМ-Нафта" й "Фактор".

На станціях мереж ОККО, WOG, Shell, KLO ціни на скраплений газ не змінились.