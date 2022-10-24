У мережах АЗС зростає ціна на автогаз
Середня ціна на скраплений газ виросла у мережах АЗС за вихідні 21-24 жовтня виросла на 25 копійок – до 28,09 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.
Найбільше автогаз подорожчав на станціях "Рур груп" і SOCAR – на 1,5 грн/л і 0,63 грн/л, до 29,00 і 28,23 грн/л відповідно.
На АЗС "Укрнафти" ціна на пальне виросла на 0,56 грн/л, до 27,89 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,53 грн/л, до 27,96 грн/л.
На 0,4-0,2 грн/л здорожчав автогаз у мережах Shell, U.GO, AMIC, "Автотранс", "БРСМ-Нафта" й "Фактор".
На станціях мереж ОККО, WOG, Shell, KLO ціни на скраплений газ не змінились.
|
Компанія
ВІДЕО ДНЯ
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Рур груп
|
29,00
|
1,50
|
SOCAR
|
28,23
|
0,63
|
Укрнафта
|
27,89
|
0,56
|
Авіас
|
27,96
|
0,53
|
Shell
|
27,90
|
0,39
|
U.GO
|
28,13
|
0,33
|
AMIC
|
28,19
|
0,33
|
Автотранс
|
28,78
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
28,18
|
0,21
|
Фактор
|
26,20
|
0,20
|
ОККО
|
28,27
|
0,00
|
WOG
|
28,53
|
0,00
|
KLO
|
27,94
|
0,00
|
UPG
|
27,42
|
0,00
|
Нефтек
|
28,69
|
0,00
|
BVS
|
28,49
|
0,00
|
Chipo
|
27,43
|
0,00
|
Mango
|
27,78
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,09
|
0,24